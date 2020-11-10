أقيمت ندوة تكريم الفنان صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36 بحضور عدد كبير من النجوم، وهم عزت العلايلي، محمود حميدة، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، الإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد.
وبدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيريمؤلف كتاب "صلاح عبدالله _مواطن ومواطن ومواطن " بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.
ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان في بداية الندوة "في يناير الماضي وقبل اختيار الفنان صلاح عبدالله للتكريم في الدورة ال36 كتبت على الفيس بوك منشور هذا الفنان العظيم يستحق التكريم
وتابع أباظة قائلا: "صلاح عبدالله مدرسة خاصة بذاتها قد يكون أقرب لمدرسة الريحاني لكنه بيختلف عنه في حالة تنوع الأدوار التي يقدمها".
وأضاف الكاتب الصحفي زين العابدين خيريأنه استمتع بكتابة كتاب يروي مسيرة صلاح عبد الله والتنقل بين مراحل حياته فتواجده في أي عمل فني يثقله .
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان الكبير صلاح عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.