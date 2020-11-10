مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان الكبير صلاح عبد الله

أقيمت ندوة تكريم الفنان صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36 بحضور عدد كبير من النجوم، وهم عزت العلايلي، محمود حميدة، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، الإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد.

وبدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري

مؤلف كتاب "صلاح عبدالله _مواطن ومواطن ومواطن " بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.

ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان في بداية الندوة "في يناير الماضي وقبل اختيار الفنان صلاح عبدالله للتكريم في الدورة ال36 كتبت على الفيس بوك منشور هذا الفنان العظيم يستحق التكريم

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وكنت سعيد جدا بمئات التعليقات التي تلقتها على فكرة تكريمه وحب الناس له إلى أن حدثته بشكل رسمي في أغسطس الماضي" .

وتابع أباظة قائلا: "صلاح عبدالله مدرسة خاصة بذاتها قد يكون أقرب لمدرسة الريحاني لكنه بيختلف عنه في حالة تنوع الأدوار التي يقدمها".

وأضاف الكاتب الصحفي زين العابدين خيري

أنه استمتع بكتابة كتاب يروي مسيرة صلاح عبد الله والتنقل بين مراحل حياته فتواجده في أي عمل فني يثقله .