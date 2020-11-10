بسنت شوقي تتصدر جوجل بعد تأجيل زفافها من محمد فراج

"دقنه السبب" بتلك الكلمات البسيطة كشفت بسنت شوقي الفنانة الشابة وخطيبة الفنان محمد فراج عن سبب تأجيل حفل زفافهم، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بعد اهتمام عدد كبير من جمهور الثنائي بمعرفة تفاصيل اكثر عن حياتهم وموعد زواجهم.

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وكانت بسنت شوقي مزحت خطيبها محمد فراج خلال لقائهما بأحد القنوات الفضائية، بعد سؤالهما عن السبب وراء تأجيل الزواج لتشير إلى ذقنه وتقول "دقنه السبب"، ليؤكد فراج أنه ملتزم بتصوير أحد العمال الفنية التي تتطلب "ذقنه" كثيفة بهذا الشكل ولا يتمكن من إقامة حفل زفافه وهو بتلك الهيئة،

مضيفًا أن الشكل ليس فقط السبب لافتًا انوالاجراءات الاحترازية التي فُرضت على البلاد كانت من أحد العوامل الرئيسية للتأجيل، بينما أكد فراج أن حفل الزفاف قد يكون بنهاية العام الجاري.

كما أطلق الثنائي بعض التصريحات حول علاقتهم العاطفية وما يحبه الطرفين في الأخر، ليقول فراج أن أكثر صفة يحبها في بسنت هي رقتها، بينما يضايقه تقلب مزاجها في ثوان معدودة من هادئة للعصبية التامة، بينما أشارت بسنت أن ما تحبه في خطيبها "طيبته وحنيته" على حد وصفها، ولكن تكره عصبيته

وانفعاله "الأوفر".

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يذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي اثاروا الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأحد أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2020، بعد تداول انباء عن وقوع خلاف بينهما على السجادة الحمراء، وانفعال كلا منهما على الأخر ليصل الأمر لالقاء بسنت هاتفها في الأرض بشكل لافت للكاميرات، وخرجت الشائعات وألف الكثيرون قصص وحكايات حول هذا الخلاف.

ليؤكد الخطيبين أن ما تم تداوله مجرد فبركة لما حدث، موضحين أنهم وصلوا متأخرين على موعدهم وبدأت تنطفئ ليسرعا في الدخول ولكن يطلب أحد المصورين التقاط بعض الصور لهم ولم تجد بسنت أحد يساعدها في حمل أغراضها من "هاتف-باور بانك" وغيرها الأمرالذي جعلها تلقى بهاتفها في الأرض.

وكان الفنان محمد فراج أعلن خطوبته رسميًا من الفنانة بسنت شوقي، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي واحتفلا سويًا على السجادة الحمراء.