تراند اليوم : تأجيل فرح بسنت شوقي ومحمد فراج .. مش هيخطر علي بالك السبب – فيديو

حلّ الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي ضيفين على برنامج It’s Show Time مع الإعلامية دينا حويدق على قناة cbc.

أوضح فراج أن أكثر صفة يحبها في بسنت هي رقتها، بينما يزعجه مزاجيتها وتحولها في ثوان معدودة للعصبية التامة، بينما أكدت بسنت أن أكثر ما تحبه فيه “طيبته وحنيته” على حد تعبيرها، بينما تكره عضبيته وانفعاله الزائد.

وبسؤالهما عن موعد حفل الزفاف، أكدا أنهما لم يحدداه بعد، نظرا لانشغال فراج في تصوير أحد الأعمال حاليا، والتي تطلب ظهوره بذقن مكثفة، وبالتالي لن يتزوج بهذا الشكل، لتضيف بسنت: “محددناش ميعاد الفرح عشان دقنه”، ويؤكد فراج: “تقريبا ممكن يكون الفرح قريب على آخر السنة دي”.

على صعيد آخر، أوضح فراج أنه أحب دور “بسنت” في فيلم “لما بنتولد”، قائلا: “كانت عفريته في الدور وعجبتني”، لافتا إلى أنه يحب أيضا دورها في مسلسلس “ليه لأ” و”نيللي وشريهان”.

كان الفنان محمد فراج قد أعلن خطوبته رسميا من الفنانة بسنت شوقي، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ‏حيث أكد في تصريحات تليفزيونية من هناك أنه متحمس لمشاهدة فيلم “لما بنتولد” الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى ‏التهاني بعد إعلانه للخطوبة‎.