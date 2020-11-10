تراند اليوم : جوني ديب ينتزع أجره كاملا.. رغم انسحابه من فيلم Fantastic Beasts 3

سيحصل النجم جوني ديب على راتبه كاملا من الشركة المنتجة للجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts رغم انسحابه رسميا من الفيلم.

وذكرت مجلة “هوليوود ريبورتر” أن راتب جوني ديب كان يتخطى 10 ملايين دولار منذ بداية عمله في سلسلة الأفلام، بتجسيده لشخصية ساحر الظلام “جريندلوالد”.

وعقب خسارته دعوى قضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، ازدادت الأمور تعقيدا على جوني ديب في هوليوود، حتى طالبه المسؤولون بالشركة المنتجة للفيلم بالانسحاب، وأعلن بدوره ذلك في بيان رسمي.

يأتي ذلك في أول انعكاس على حياة ديب المهنية لخسارته دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة “ذي صن” البريطانية إثر اتهامها له بأنه “زوج يمارس العنف ضد زوجته”.

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وكان نجم سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبيان” جازف بحياته المهنية من خلال مقاضاته مجموعة “نيوز جروب نيوزبيبرز” الناشرة لصحيفة “ذي صن” التي اتهمته بتعنيف زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد.

وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت حكماً لصالح الصحيفة، معتبرة أن التوصيفات التي أوردتها “صحيحة بدرجة كبيرة” لأن “الأكثرية الساحقة من الاعتداءات المفترضة جرى إثباتها”، بعد محاكمة أقيمت على مدى 3 أسابيع خلال يوليو الماضي.

وتعد سلسلة Fantastic Beasts، من الأفلام التابعة لعالم السحر الخاص بشخصية “هاري بوتر”، وهي من تأليف الكاتبة البريطانية الشهيرة “جي كي رولينج”.

