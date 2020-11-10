تراند اليوم : “ما وراء الطبيعة” يخرج من تصنيف “أفضل المسلسلات تاريخيا”.. تفاصيل

لم تدم فرحة عشاق المسلسل المصري”ما وراء الطبيعة” طويلا، إذ خرج المسلسل من تصنيف أفضل المسلسلات تاريخيا بعد يومين من دخوله قائمة “IMDB”

وكان “ما وراء الطبيعة” احتل، السبت، المركز 187 ضمن أفضل 250 مسلسلا في التاريخ على موقع “IMDB” بتقييم 9.1 بتصويت ما يقرب من 10 آلاف صوت للمسلسل، وسرعان ما تراجع التقييم إلى 8.9 بعد مشاركة أكثر من 42 ألفا في التصويت.

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مسلسل ما وراء الطبيعة، تعرض حلقاته عبر منصة “نتفليكس”، والعمل مأخوذ عن سلسلة روايات بالاسم نفسه للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.

تدور الأحداث حول الأساطير الشهيرة في روايات “ما وراء الطبيعة”، لتكون كل حلقة بمثابة الفيلم المستقل، وفي الوقت نفسه كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو “بيت الخضراوي”، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

المسلسل بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة، من تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وإخرج عمرو سلامة، وإنتاج مشترك بين محمد حفظي ونتفلكس.

