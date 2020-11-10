تراند اليوم : أروي جودة تبحث عن أسر ياسين لهذا السبب : أنت فين

بدأت منصة “شاهد VIP” اعتباراً من 29 أكتوبر الماضي بعرض مسلسل “نمرة اتنين”، من أعمالها الأصلية، وذلك بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

تحمل ثالث الحلقات عنوان “أنت فين”، ومن المقرر عرضها في 12 نوفمبر الجاري، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادماً وطالباً الصفح آملاً في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟!

من جانبه، قال الفنان آسر ياسين: “وافقت على المشاركة في هذا العمل لأنني أولاً أحببت فكرة أن الحلقات يجمعها موضوع واحد رغم كونها حلقات منفصلة. وثانياً لأنني كنت بانتظار عملٍ تحت إدارة المخرج هاني خليفة. التجربة كانت جميلة وأتمنى أن يتكرر هذا النوع من الأعمال مستقبلاً”.

وحول دوره في الحلقة قال: “أؤدي دور رجل متردد كل الوقت. دائماً يملك أشياء لا يريدها، ويريد الأشياء التي لا يملكها. الشخصية غير قريبة مني على الصعيد الشخصي. لقد دخلنا في تفاصيل كثيرة مع المخرج والكاتبة وعملنا معاًعلى معالم الشخصية بدقة.. أنا سعيد لعرض العمل على “شاهد VIP” ولي أكثر من تجربة سابقة مع شاهد في مسلسل (في كل اسبوع يوم جمعة) وكذلك فيلم (صاحب المقام)، لذا فعلاقتي مميزة بهذه المنصة، وأنا فخور بأن أكون جزء منها، وأتمنى وجود أعمال لي دائماً على شاهد”.

أما الفنانة أروى جودة، فأعربت عن سعادتها في أن تكون جزءاً من العمل، قائلة: “أن أكون جزء من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات. هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الإهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءاً”.

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وفيما يتعلق بالدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: “ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيراً تسامحه دائماً! أنا متحمسة جداً لعرض (نمرة اتنين) على (شاهد VIP)، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلام ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ شاهد وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته”.

بدورها قالت الفنانة سينتيا خليفة: “أعجبتني خلطة العمل منذ أن سمعت به للمرة الأولى من آدم عبد الغفار، فضلاً عن لقائي بالمخرج هاني خليفة وفريق الإنتاج ومعرفتي بأن آسر ياسين هو الممثل الرئيسي، كلّ هذا أسعدني وشجعني على المشاركة التي ستشكل إضافة إلى مسيرتي الفنية، خاصةً في مصر”.

تابعت: “ألعب دور امرأة مستقلة جداً، طموحة، عملها هو أبرز أولوياتها. صفات الشخصية قد تشبه صفاتي، لكن الإنسان يتغير في علاقاته ولا يتصرف دائماً على طبيعته، لذا لا يمكنني أن أعرف إذا كانت ردات فعلي ستكون شبيهة بردود فعل الشخصية التي أؤديها في العمل، وهذا هو ما أحبه في التمثيل وفي الفن عامةً. أنا سعيدة للعمل مع آسر ياسين الّذي كان داعماً لي في دوري المصري الأول. والمخرج هاني خليفة دقيق جداً وخاصة عندما يكون الممثل متحمس لتفجير موهبته وطاقاته، وهذه صفة مميزة للمخرج الناجح”.

وختمت سينتيا: “على الصعيد الشخصي، أنا أؤمن بأن الحب هو العطاء الكلي ولا يتجزأ، والحب الثاني لا يأتي إلا إذا انتهى الحب الأول. ولكن بالمقابل أؤمن بالفرصة الثانية والثالثة.. لأن الإنسان قد يخطىء ويتغير ويستحق فرصاً جديدة دائماً.”



