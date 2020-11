تراند اليوم : أفضل الأفلام الأجنبية في 2020.. دليلك الكامل لمشاهدة ممتعة- شاهد

مرت السينما بعقبات كثيرة عام 2020، وتسبب وباء كورونا في تأجيل وإلغاء طرح كثير من الأفلام، لكن لابد وأن يستمر العرض.

موقع “روتن تومايتوز” الأمريكي الخاص بتقييم الأفلام يستعرض في القائمة التالية أفضل الأفلام الأجنبية لعام 2020.

قائمة أفلام الرعب

نالت أفلام الرعب شعبية واسعة هذا العام، خاصةً مع اقتباس بعضها من الأوبئة والكوارث البيئية موضوعًا لها.

1- The Wretched

“ذا راتشيد” فيلم رعب أمريكي من بطولة جون بول هاورد وبيبر كيردا، ويتناول قصة انفصال والدي طفل مراهق، فيضطر للذهاب للعيش مع والده، ويكتشف استحواذ ساحرة شريرة على روح جارته.

2-The Lodge

“ذا لودج” فيلم رعب نفسي من بطولة ريلي كيو وجايدن مارتيل، ويدور حول عائلة تذهب في عطلة شتوية إلى منزل نائي، إلى أن يضطر الوالد لترك أبنائه مع صديقته الجديدة لظروف العمل، وهناك تظهر أحداث من ماضي الحبيبة تقود إلى واحدة من أشد الليالي رعبًا.

3-Blood Quantum

“بلود كوانتم” فيلم رعب كندي من بطولة فوريست جودلاك، ويدور حول عودة الموتى إلى الحياة، بينما يحاول الناجون الحيلولة دون التحول إلى زومبي بدورهم.

4- Sputnik

“سبوتنيك” فيلم رعب خيال علمي أمريكي من بطولة أوكسانا أكينشينا، ويدور حول طبيبة شابة يتم تعيينها من قبل الجيش لتقييم الحالة الطبية لرائد فضاء نجا من حادث فضائي غامض وعاد لكوكب الأرض وبداخله كائن فضائي خطير.

5- 1BR

“غرفة نوم واحدة” فيلم رعب أمريكي من بطولة نيكول بريدون بلوم، ويتناول قصة فتاة أمريكية تدعى سارة تنتقل إلى شقة لبدء حياة جديدة في مدينة لوس أنجلوس، إلا أن جيرانها ليسوا كما يبدون.

6- The Platform

“المنصة” فيلم رعب وخيال علمي إسباني، يدور حول رجل يستيقظ في الدور الـ 33 ليكتشف أنه نزيل سجن يعتمد البقاء فيه على ما تخلفه الأدوار العليا من طعام.

قائمة أفلام الأكشن

لجأت كثير من شركات الإنتاج إلى بيع حقوق ملكية أفلام الأكشن إلى شبكات البث، وعلى رأسهم فيلم توم هانكس، “سلوقي”.

1- Mulan

“مولان” فيلم أكشن مقتبس عن نسخة أنيميشن من إنتاج ديزني صدرت في التسعينيات، ويدور حول فتاة تتطوع في الجيش الصيني بدلًا من والدها العجوز وتتحدى تقاليد العائلة والمجتمع.

2- The Gentlemen

“السادة الأفاضل” فيلم أكشن أمريكي من بطولة ماثيو ماكونهي وكولين فاريل وهيو جرانت، ويدور حول زعيم تجارة مخدرات في لندن يقرر التخلي عن إمبراطوريته، الخبر الذي يدفع منافسيه إلى التآمر لإسقاطه عن عرشه.

3- Bad Boys for Life

“فتيان أشقياء للأبد” من بطولة ويل سميث ومارتن لورنس، ويتناول مغامرة جديدة ختامية للضباط مايك لوري وماركوس برنيت.

4- Greyhound

“سلوقي” فيلم حربي من بطولة وتأليف وإنتاج توم هانكس، ويدور حول قائد أسطول بحري أمريكي مكلف بتوصيل بعثة بينما يطارده قطيع غواصات ألمانية إبان الحرب العالمية الثانية.

5- The Old Guard

“الحارس القديم” فيلم أكشن من بطولة تشارليز ثيرون، ويدور حول 5 جنود خالدين ينكشف سرهم، وعليهم القتال لحماية سرهم من جديد.

6- Birds of Prey

“هارلي كوين: بيردز أوف بري” فيلم أكشن أمريكي من بطولة مارجو روبي، ويتناول قصة البطلة الخارقة هارلي كوين، بعد انفصالها عن الجوكر وانضمامها إلى فريق من البطلات الخارقات لإنقاذ فتاة من زعيم مافيا شرير.

قائمة أفلام الرومانسية والدراما

1- Portrait of a Lady on Fire

“لوحة لسيدة في النار” فيلم درامي رومانسي من بطولة أديل هاينل، ويتناول قصة حب فتاة أرستقراطية ثرية ورسام مكلف برسم صورة شخصية لها.

2- Blow the Man Down

“بلو ذا مان داون” فيلم درامي كوميدي من بطولة دانيال كوردي، ويدور حول شقيقتين يحاولان التغطية على جريمة ارتكبوها بعد وفاة والدهما.

3- Extra Ordinary

“طبيعي للغاية” فيلم رومانسي كوميدي أيرلندي من بطولة باري وارد، ويدور حول معلمة قيادة من بلدة صغيرة، تدعى روز وتمتلك موهبة فريدة وهي قدرتها على التحدث مع الأشباح.

4- Rocks

“روكس” فيلم دراما بريطاني من بطولة بوكي باكراي، ويدور حول مراهقة بريطانية تدعى “روكس” وشقيقها، تتخلى عنهما والدتهما، مما يضطرهما إلى عيش حياة مستقلة هربًا من العرض للتبني.

5- The Last Tree

“ذا لاست تري” فيلم دراما من بطولة سام يدونمي، ويدور حول مراهق نيجيري انطوائي يعاني في التأقلم مع متطلبات حياته الجديدة، بعد انتقاله للعيش مع والدته في لندن.

6- Blood on Her Name

“بلود أون هير نيم” فيلم دراما من بطولة بيثاني أن ليند، ويتناول محاولة سيدة التكفير عن ذنبها بعد قتلها شخص عن طريق الخطأ.

7- Shithouse

“شيت-هاوس” فيلم دراما رومانسي، من بطولة كوبر ريف وديلان جيلولا، ويدور حول قصة حب تنشأ بين طالب انطوائي في أول سنة جامعية ومساعدة بالكلية خلال حفل التعارف الجامعي.

8- Ordinary Love

“حب عادي” فيلم دراما رومانسي من بطولة ليامن يسون وليزلي مانفيل، يدور حول زوجين يحملان قدرًا هائلًا من الحب لبعضهما البعض، وسويًا يتجاوزان أهم محنة في حياتهما الزوجية، وهي إصابة الزوجة بالسرطان.

قائمة أفلام الأنيميشن

1- Over the Moon

“فوق القمر”، فيلم أنيميشن موسيقي من بطولة كين جونج وساندرا أوه، ويتناول قصة فتاة صغيرة تحب المغامرة تبني سفينة فضائية للالتقاء بآلهة القمر.

2- Onward

“أونورد” فيلم أنيميشن من بطولة كريس برات وتوم هولاند، ويدور حول حول قزمين يأخذان على عاتقهما مهمة إعادة والدهما ليوم واحد فقط.

3- The Willoughby’s

فيلم أنيميشن كوميدي من بطولة أليسيا كارا، ويتناول سعي 4 أطفال أشقياء لتلقين ذويهم درسًا على إهمالهم، من خلال التخطيط للهرب مع مربيتهم.

4- A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

“شون ذا شيب” فيلم أنيميشن من بطولة جوستين فليتشير، ويتناول مغامرات شون ذا شيب مع أصدقائه.