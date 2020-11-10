تراند اليوم : مدحت صالح يتصدر التريند بـ”نوستالجيا الطرب”بمهرجان الموسيقى العربية

للمرة الأولى منذ بداية حفلات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، يتصدر أحد نجومه تريند تويتر قبل حفله بساعتين، ويشهد المسرح المقام عليه فعالياته “النافورة” حضورًا جماهيريًا ضخمًا يرفع لافتة “كامل العدد”، حتى إن إدارة الأوبرا وضعت كراسي إضافية داخل المسرح، ليلة عاد فيها الجميع لرحيق الماضي متجولاً بين عراقته وأصالته على صوت واحد من أهم نجوم الطرب المؤثرين في مصر.

كان حفل النجم مدحت صالح بالأمس صاحب وهج خاص، الحفل الذي يرفع كل عام شعار كامل العدد، ورغم أن التوقعات هذا العام كادت تشير إلى نقص العدد بسبب أزمة جائحة كورونا من ناحية، وبث حفلات المهرجان على شاشة الفضائيات من ناحية آخرى، إلا أن المشهد على أرض الواقع كان مختلفًا فقد شهد الحفل حضورًا كبيرًا من مختلف الأعمار خصوصًا فئة كبار السن الذين أكدوا منذ بداية حفلات المهرجان تحديهم لظرف الجائحة، كما حضر الجميع في كامل أناقته وملابسه الرسمية وكأنه على موعد مع نجمه داخل المسرح الكبير ما يشير إلى حفاظ محبي الفنان على حالتهم وهجهم الخاص بحفله.

مدحت صالح في حفله ليلة أمس تخلى للمرة الأولى بشكل كامل عن أغانيه التي طال جمهوره ومحبوه ينتظرها منه بحفلاته حيث أرتدى ثوب العودة لتراث الماضي متجولاً فيه بين أغاني كبار النجوم ومنهم أم كلثوم التي تصدرت صورتها خلفية المسرح خلال غنائه أغنية “أنت عمري” بخلاف تقديمه مجموعة منوعة من أعمال الفنان محرم فؤاد ، فايزة أحمد، نجاة، محمد فوزي، محمد قنديل ، فريد الأطرش .

هناك العديد من الأسباب التي تنم على ذكاء النجم مدحت صالح في إعداده برنامجا يحمل فكرة نوستالجيا الماضي ومكتفيًا في غناء خمس أغانٍ فقط من أعماله الخاصة وهي: زي ما هي حبها، جاي علي نفسك ليه ، المليونيرات ، الدنيا لو هتيجي، وانا ابن مصر، ويمكن سردها في النقاط الآتية.

في مقدمة هذه الأسباب أن جائحة كورونا جعلت الكثيرين يأخذون مساحة من القسط الذهني الذي جعلهم يذهبون إلى الماضي ويستعيدون حالة الاستماع إلى أعمال التراث بعيدًا عن صخب أغاني المهرجانات وغيرها مما أخذ لمحة غربية طالت ألحانه، لذلك حرص مدحت صالح على تقديم رحلة غنائية في عالم التراث وأكد ذلك في رسالته بعد صعوده للمسرح متحدثًا لجمهوره حيث قال:”أنا سمعت أن في ناس كتير عايزين يسمعوا قديم فلنحاول نعمل ده النهارده”.

ويندرج تحت هذه أسباب اختيار صالح لهذا البرنامج، فكرة أن حفله يبث على شاشات الفضائيات المصرية، أي يراه الآلاف من العالم العربي؛ لذلك حافظ على فكرة هوية المهرجان الذي يحمل اسم “الموسيقى العربية” وتجول في تراث أعمال كبار النجوم وهي رسالة هامة تؤكد ريادة الثقافة والفن المصري باحترام تراثه ومبدعيه.

ذكاء صالح جعله هذه المرة يبتعد عن ميدلي العندليب عبد الحليم حافظ، والذي طال في سنواته الأخيرة يقدمه باستمرار في حفلات المهرجان بجانب أغنية أو اثنتان لكبار النجوم، فمن أجل التنوع وإلقاء الضوء على نجوم آخرين من الماضي ربما لم يحصلوا على رصيد الاهتمام الكبير من الجمهور مثل محرم فؤاد و محمد قنديل وغيرهما، فقد قدم للأول العديد من الأغاني منها: ياوحشني، الحلوة داير شباكها كما قدم للفنان محمد قنديل أغنية تلات سلامات.

تميز مدحت صالح في حفل الأمس يندرج تحت أسبابه فكرة الغناء لأصوات نسائية وذكورية معًا، وقد اختار ثلاثا من قامات الأغنية المصرية في مقدمتهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فايزة أحمد، نجاة في إشارة على تمكنه من تقديم التراث الطربي القديم لمبدعيه من الجنسين متحررًا من فكرة الالتزام بالغناء لبني جنسه فقط.

الطقس والمكان عاملان أساسيان في برنامج حفل مدحت صالح ليلة أمس، فبالتأكيد أن وجود الجمهور داخل مسرح مغلق ” الكبير” دائمًا تدفع الفنان لتقديمه أعماله التي تتسم بإيقاع العصر الحديث لكسر حالة الجمود التي تحيط بفكرة جلوسه على الكرسي، لكن هذه المرة يجلس الجمهور في الهواء الطلق المفتوح ومحاط بتماثيل عمالقة الغناء مثل أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ وآخرين؛ لهذا فإن الجمهور متحرر ومستعد بالعودة بذاكرته وقلبه وأذنيه للاستماع إلى نوستالجيا الماضي مع نسمات طقس الخريف المميزة.

ولأن حفل صالح تم بثه على الفضائيات المصرية، فإن هناك المتابعين من جمهوره ومحبيه أو حتى من المستمعين فقط إليه في اشتياق كبير للاستماع لتراث الماضي البعيد بصوت واحد من أبناء المرحلة المؤثرين في القرن العشرين.

مدحت صالح تغنى خلال حفله بأغنيات : يا واحشني رد عليا ،وبتسأل ليه عليا، والحلوة داير شباكها، يا جميل ياللي هنا، والنبي يا جميل، مش كفاية يا حبيبي،ما انحرمش العمر منك، بان عليا حبه بجانب أعماله الخاصة التي عبرت عن مشاعر أبناء جيله منها زي ما هي حبها، جاي علي نفسك ليه، المليونيرات، الدنيا لو هتيجي وأنا ابن مصر .

كل هذه الأسباب جعلت من حفل مدحت صالح بالأمس ليلة مميزة، تصدر فيها اسمه قبل وخلال الحفل تريند تويتر من قبل محبيه وجمهوره.

وعلى الجانب الآخر، سبق صالح في الصعود على المسرح، حضور خاص للموسيقار عمرو سليم الذي قدم بأنامله الذهبية لحن أغنية “بلاش عتاب” لـ كمال الطويل .

كما شدا سعد رمضان بمزيج من الطرب المصري واللبناني بالفاصل الأول من الحفل، حيث قدم أغنيات منها حلوة يا بلدي ،شو محسودين، فوق النخل – قدك المياس ، آخ يا بيروت ، مهزوم ، سهر الليالي وعلي رمش عيونها .

وبصوت يحمل طابع الأصالة العربية تغنت إيمان عبد الغني بكوكبة من أشهر الأغنيات منها: جرحتني عيونه السودا ، بعتلي نظرة ، إن راح منك يا عين ، في يوم ليلة ومن الأعمال المعاصرة خليك حبيبي .

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