تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تخرس ألسنة الشائعات بكومنت – إتفرج

جدل كبير أثير خلال الساعات القليلة الماضية حول انفصال الفنان شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، بسبب الاحتيال على أموالها، وسحبه لأرصدة كبيرة من حساباتها بموجب التوكيل العام الذي منحته إياه.

في أول تعليق لها على الأزمة، كتبت شيرين عبر حسابها على Twitter: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إحنا بألف بخير”.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، بسبب خلاف شديد حصل بينهما، وبحسب الأخبار المتداولة التي أفادت بأن حسام لجأ إلى توقيع وسحب وقبض أموال تعود لزوجته شيرين عبد الوهاب، بحكم أنه يملك توكيلاً مالياً منها، مما دفع الأخيرة إلى ملاحظة تلاعب في أرصدتها المصرفية ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون علمها.