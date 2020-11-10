بالفيديو – عبد الكريم حمدان يختصر معاناته مع العلاقات في “وجع بكرا”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان السوري عبد الكريم حمدان فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “وجع بكرا”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

اعتمد “حمدان” أسلوب جديد في هذا العمل، من ناحية الموسيقى والتوزيع من جهة، وفكرة الكليب وطريقة تنفيذها من جهة أخرى.

أغنية “وجع بكرا”، من كلمات والحان محمد خليل، توزيع اسبر حداد، ميكس ماستر محمد المقهور، كلارينيت سيركان حقي و صولو ميوزك اسلام شعبان، أما الفيديو كليب، فهو فكرة وتنفيذ AndBeyondMena.

ومن البديهي ذكر، حملة التوعية التي نشرها حمدان عبر انستغرام، قبل طرح فيديو كليب “وجع بكرا”، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على العلاقات التي تؤثر على حياة كل فرد، وعدم ادراك كيفية التعامل معها، من خلال اللجوء الى “couple therapy”، أو ما يعرف بالمعالج النفسي المختص بالعلاقات.

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أما فكرة هذه الحملة، جاءت من تجربة خاصة مر بها عبد الكريم، حيث قام بزيارة معالجة نفسية مختصة، لذلك قرر فريق عمل شركة AndBeyondMena أن ينشر تجربة عبد الكريم وعدد من الاشخاص الذين مروا بظروف صعبة بعلاقاتهم، ليتم تلسيط الضوء على هذه الحالات، وكيفية التعامل معها من خلال المعالج النفسي المختص.

جسد حمدان في فيديو كليب”وجع بكرا”، حالة شاب يعيش بين الحاضر والماضي في علاقته، بالاضافة الى ال “Karma”، فان قمت بعمل الخير، تجده عائدا لك يوما ما، والعكس صحيح.