شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال الراحل ممدوح عبد العليم فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم ممدوح عبد العليم الذى تميز بأدوار مختلفة لم تنحصر في الأدوار الارستقراطية لكن تألق بجلباب صعيدى في مسلسل "الضوء الشارد" وأعمال أخرى ما زالت خالدة في ذهن جمهوره.

بدأ ممدوح عبد العليم مشواره الفنى وهو طفل فى برامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد على ثمَ على يد المخرج نور الدمرداش الذى قدمه وهو طفل صغير فى مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار.





يملك ممدوح عبد العليم مجموعة من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، وظهر مع كبار نجوم الثمانينيات والتسعينيات مثل دوره المميز في “البريء” مع أحمد زكي، ودور الضابط الذي يتعاطف مع المجرم، في رائعة عاطف الطيب "كتيبة الإعدام" مع الراحلين نور الشريف ومعالي زايد، وفيلم سوبر ماركت مع النجمة نجلاء فتحي.

رغم تميزه السينمائي لكن ممدوح عبد العليم كان بطل تلفزيوني بنجاح ساحق لا يستطيع أحد أن ينسى "ليالي الحلمية" و"الضوء الشارد" و"الحب وأشياء أخرى" و"الطارق" عن قصة حياة طارق بن زياد، و"الكومي" وأخر أعماله "السيدة الأولى" مع النجمة غادة عبد الرازق، وصرح من قبل أن أحب الشخصيات إلى قلبه هو "على البدري" لأنه سمح له أن ينتمي لعالم الستينيات الذي يعشقه. Advertisements





كان النجم الراحل إنسانا وفنانا مرهف الحس وسريع التأثر ويبكي سريعا، وكان ذلك معروفا في الوسط الفني وللمخرجين، وفي عام 2014 تحدث عن سبب ابتعاده عن التمثيل حيث أنه لم يستطيع العمل في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلد وتأثر كثيرا في اللقاء التلفزيوني وبكى من شدة تأثره وقال "مصر كانت موجوعة وصعب كنت أمثل".

حصل ممدوح عبد العليم على العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردى"، وعلى جائزة البطولة المطلقة فى فيلم "الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض" وعلى الرّغم من كثرة أدواره فى السينما إلا أنه لم يحظ بنفس النجومية التى حصل عليها من التليفزيون.

تزوج من المذيعة شافكى المنيرى، وتوفى فى مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016م أثناء ممارسته للتمارين الرياضية فى صالة جيم بنادى الجزيرة فى القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى ووافته المنية هناك.