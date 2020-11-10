شكرا لقرائتكم خبر عن كام مرة شيرين عبد الوهاب نفت خبر انفصالها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت أقاويل مؤخرًا تفيد بطلاق النجمة شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب، بسبب الخلاف الشديد بينهما، ولكن بعد الشائعة تظهر شيرين وتنفى خبر الانفصال، وخرجت شيرين اليوم لتنفى الخبر، وكتبت على تويتر قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وهذه ليست المرة الأولى التى تنفى شيرين خبر انفصالها، حيث ترددت أقاويل بانفصال شيرين وحسام فى شهر أغسطس وظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب لتفى شائعات مشاجرتهما، وفى شهر يونيو أيضًا انتشر خبر طلب شيرين الطلاق من حسام حبيب بعد خلاف كبير حيث وصل الخلاف بينهما إلى التراشق ‏بالألفاظ، لتظهر شيرين وتنفى الخبر وتكتب عبر حسابها على تويتر، قائلة:" قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات مالهاش أى أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، وزى ما أنتوا شايفين مبطلناش خناق بحبك يا صاحبى".

واحتفلت شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، يوم 8 أكتوبر وحرص زوجها على تهنئتها، حيث نشر صورة من الكليب الأخير الذى جمع بينهما وكتب: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".

بدأت شيرين مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية "آه يا ليل" لكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان "بحبك" في عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة" للفنان محمد محيي.

وكانت انطلاقتها الحقيقية مع تامر حسني، الذي كان وجها جديدا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان "فري ميكس 3" في صيف عام 2002.

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شيرين عبد الوهاب