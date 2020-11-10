خاص.. محمد رمضان يتيم الأب وينتقل من الصعيد للقاهرة في "موسى"

رنا صلاح الدين - يعود الفنان محمد رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة من دبي، حيث يتواجد هناك منذ 21 يوما، وذلك لإرتباطه بتصوير إعلان وفيديو كليب جديدين، وبمجرد عودته يبدأ رمضان على الفور في التحضير للبدء في تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل لعام 2021، خاصة بعد تسكين أغلب الفنانين المشاركين له في بطولته.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان محمد رمضان، أنه سيظهر في خلال أحداث مسلسل "موسى" بشخصية "خط الصعيد" وهو يتيم الأب، ويرتبط بوالدته التي تجسد شخصيتها في الأحداث الفنانة عارفة عبدالرسول إرتباط قوي، حيث أنها تجسد شخصية تدعى "ست الناس"، وهي أم مكافحة تساعد أبنائها وتفعل ما تستطيع فعله من أجلهم، كما أن رمضان لديه شقيق وشقيقة في أحداث المسلسل.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن أحداث العمل تدور في سنة 1940 في إحدى محافظات الصعيد، ولكن بعد ذلك ينتقل موسى برفقة أسرته للعيش في القاهرة، وبعد ذلك تتوفي "ست الناس"، حيث أن ذلك سيكون في الحلقة الـ10 من المسلسل.

"مسلسل موسي" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وفريدة سيف النصر، وجاري إتمام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان نافس في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسله "البرنس"، وشاركه بطولته كلا من الفنانين، أحمد زاهر، وروجينا، ومحمد علاء، ورحاب الجمل، ونجلاء بدر، وأحمد داش، وسلوى عثمان، وأحلام الجريتلي، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.