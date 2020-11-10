جيجي حديد وابنتها تشارك متابعيها أول صورة سيلفي لهما

رنا صلاح الدين - انتقلت عارضة الأزياء العالمية الأميركية من أصل فلسطيني، جيجي حديد إلى حسابها الشخصي على استوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لمشاركة أول صورة سيلفي لها برفقة طفلتها وابنة حبيبها زين مالك.

استقبل زين مالك وجيجي حديد طفلهما الأول في سبتمبر 2020، كما عاش الثنائي الشهير شهرين رائعين منذ ولادة طفلتهما الأولى في سبتمبر. ومنذ الترحيب بالرضيعة الصغيرة، ركز الوالدان بشكل كبير على قضاء أكبر قدر من الوقت مع الأسرة، بينما تستمر عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا في مشاركة لمحات للطفلة على انستجرام.

فضّل الثنائي عدم إظهار وجه ابنتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كما لم يكشف كل من زين وجيجي عن اسمها أيضًا.

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في الصورة، شوهدت الأم الصغيرة وهي تخفي وجه ابنتها بذكاء من خلال وضعها في وضع التجشؤ كما قالت حديد ساخرة، "إنها تتجشأ بأشعة الشمس".

بدت جيجي رائعة للغاية في سترة ذات باللون البني الفاتح وسروال رياضي أزرق للأطفال بينما ظهرت الطفلة زيجي في قميص أبيض وسروال رياضي رمادي

حديد