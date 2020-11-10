"مكتب المخدرات" يستدعي نجم بوليوود أرجون رامبال وصديقته!

رنا صلاح الدين - بعد تفتيش عدد من مقراته السكنية في مومباي اليوم، طلبت وكالة التحقيق من ممثل بوليوود أرجون رامبال المثول أمامها من أجل التحقيقات المتعلقة بالمخدرات.
وبحسب تقارير، جرى استدعاء أرجون وصديقته غابرييلا ديميترياديس بمعرفة مكتب مكافحة المخدرات الوطني في 11 نوفمبر.
وكان رجال مكتب NCB، قد قاموا بمداهمة مقر أرجون رامبال اليوم، فيما يتعلق بقضية تتعلق بحيازة كمية من المخدرات، حسبما أكدت وكالة الأنباء الهندية ANI.
وفي أكتوبر، ألقى المكتب القبض على شقيق غابرييلا أجيسيلاس ديميترياديس، وورد أنه تم العثور على المخدرات أثناء مداهمة منزله. وقبل رامبال، كان رجال المكافحة قد شنوا غارة على منزل المخرج فيروز ناديادوالا وأكدوا عثورهم على المخدرات هناك.
فيما احتجزت زوجة فيروز ناديادوالا، شبانة سعيد.وبينما تم استدعاء فيروز لاستجوابه اليوم، اقتيدت زوجته شبانة للفحص الطبي.
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