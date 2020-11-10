بالصور.. درة تظهر بإطلالة غريبة في أول جلسة تصوير بعد زفافها

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد أول جلسة تصوير لها بعد زفافها إلى المهندس هاني سعد.
درة ظهرت في الجلسة بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان كب يجمع بين اللونين الأسود والبيج، وارتدت تحته قميص باللون البيج، وانتعلت حذاء باللون الأسود.
درة
الفنانة التونسية كشفت أن هذا الفستان من مجموعتها التي تحمل اسم "رومنتيك"، والتي استوحت تصاميمها من الأناقة الكلاسيكية.
درة
عدد من جمهور درة سخروا من إطلالتها والتي اعتبروها غريبة، حيث كتب أحدهم: "لما تبقى عايزه تلبسي فستان كب بس انت محترمة او خارجه مع ابوكي"، فيما عبر البعض الآخر عن إعجابهم بإطلالتها.
درة
وكانت الفنانة التونسية درة قد قامت باقتحام عالم الموضة مؤخرا من خلال التعاون مع مصمم الأزياء مهند كوجاك، وقامت بتصميم مجموعة متميزة، والتي تحمل اسم "رومنتيك".
وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت مؤخرا بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة، وقد أثار زواجها حالة جدل كبيرة، بعدما تردد أن الزوجة الأولى لزوجها لاتزال على ذمته، وهو ما نفته الفنانة، مؤكدة أن زوجها رجل مطلق.
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