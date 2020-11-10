رنا صلاح الدين - شاركت الممثلة الهندية كاجال أغاروال التي تحولت من عارضة أزياء إلى التمثيل، صورًا مذهلة لها ولزوجها غوتام كيتشلو من شهر العسل في جزر المالديف.
وكانت اجاروال يوم الثلاثاء، قد شاركت الصور من شهر العسل في جزر المالديف، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. في إحدى المنشورات، المرفقة بصورتين، يمكن رؤية كاجال وهي جالسة على طاولة، وتحدق بالكاميرا.
الصورة الثانية تظهرها مع جوتام في المساء. وفي صورتين أخريين، كلاهما التقطهما جوتام، تظهر كأجال في، وهي تحدق في المحيط.
عقدت كاجال قرانها مع رجل الأعمال جوتام كيشلو في فندق تاج بالاس في مومباي الأسبوع الماضي. شارك الزوجان صورًا من حفل زفافهما وحفل حنتها. وبعد عقد القران يوم الجمعة، شاركت كاجال صور جوازات سفرهما قبل إجازتهم يوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر عروس بوليوود كاجال اجاروال وزوجها في شهر العسل بجزر المالديف. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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