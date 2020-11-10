ليام نيسون يستعد لتصوير فيلمه الجديد في برلين

"الخليج 365" من بيروت: يبدو أن التقدم بالعمر لم يمنع الممثل ليام نيسون عن أفلام الحركة حيث من المقرر أن يعود نجم هوليوود إلى هذا النوع من خلال فيلم جديد بعنوان "القصاص" أو "Retribution".
Retribution هو إعادة إنتاج للفيلم الإسباني "El Desconocido" الذي أنتج 2015، يقةم نيسون بدور رجل أعمال يكتشف أن قنبلة مزروعة في السيارة التي يقودها من قبل مهاجم مجهول، يجبره على تنفيذ سلسلة من الأوامر على مدار اليوم أو سيتم تفجيرها. ومما زاد الطين بلة أن عائلته ترافقه في السيارة.
الفيلم ، شبيه بسلسلة أفلام "سبيد" التي إنتجت عام 1994 وقم ببطولتها كيانو ريفز. ويتولى إخراج الفيلم المخرج المجري-الأمريكي نمرود أنطال الذي إشتهر بأفلام "Predators" و "Vacancy".قام كريس سلمانبور وأندرو بالدوين بكتابة السيناريو، وهو إنتاج مشترك بين شركة Studiocanal و The Picture Company و Ombra Productions لصانع الأفلام Jaume Collet-Serra. ستقوم شركة Vaca Films ، التي أنتجت الفيلم الأصلي ، بالإنتاج التنفيذي إلى جانب Atresmedia Cine.
وأعلنت الشركة المنتجة "ستوديوقنال"، الثلاثاء، أنه من المقرر تصوير الفيلم في الربيع المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.
بدأ نيسون، الذي صنع لنفسه اسمًا بأفلام مثل "Schindler’s List" و "Les Miserables" ، مسيرته المهنية في وقت متأخر جدًا مع أفلام الحركة، بفيلم "Taken" عام 2008 والذي حقق نجاحاً كبيراً. منذ ذلك الحين ، لعب دور البطولة في أفلام مثل "Run All Night" و "The A-Team" و "Non-Stop" و "The Commuter" و "Cold Pursuit".
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