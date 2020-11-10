شيرين عبد الوهاب تنفي شائعة طلاقها وتبريء زوجها من تهمة الإختلاس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب شائعة طلاقها وبرأت زوجها الفنان حسام حبيب من تهمة إختلاس أموالها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد صمت استمر عدة أيام، غردت الفنانة المصرية عبر حسابها على تويتر لتؤكد أن الأمور بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب بخير. قائلة: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وجاءت تغريدة شيرين بعد أيام من انتشار شائعات مفادها قيام زوجها بإستغلال التوكيل العام المحرر الذي يخوله لإدارة أعمالها والتصرف في حساباتها البنكية، وسحبه لمبالغ دون علمها، علماً بأن هذه الشائعة هي الاحدث من بين شائعات عديدة خرجت عن توتر علاقتهما في الفترة الماضية.

وتغيب عبد الوهاب بشكل كامل عن الحفلات الغنائية منذ بداية أزمة كورونا ولم تظهر في أي مناسبة فنية على الإطلاق سواء منفردة أو برفقة زوجها.