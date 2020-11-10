شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: "مش هقدر أوصف سعادتى من نجاح فيلم قابل للكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة حنان مطاوع، عن سعادتها لنجاح فيلمها "قابل للكسر"، موجهًا الشكر لإدارة مهرجان إسكندرية السينمائى، وغردت حنان، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مش هقدر أوصف سعادتى من نجاح فيلم قابل للكسر، أحب أشكر إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لاختيار "قابل للكسر "ان يكون الفيلم المصرى الوحيد للافتتاح وللمسابقة".



حنان مطاوع

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.