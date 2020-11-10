فان ديزل يعود بجزء ثانٍ من سلسلة أفلام الأكشن Bloodshot بعد نجاح الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم العالمي فان ديزل، من جديد لتجسيد جزء ثانٍ من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي Bloodshot، بعد نجاح الجزء الأول بشكل كبير في السينمات، وتحقيقه شعبية كبيرة في الدور الذي لعبه ديزل في تجسيد شخصية الجندي المقاتل الشجاع الذي يمتلك جانب كوميدي.
وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن استعدادات النجم فان ديزل، للبدء في تصوير الموسم الثاني من السلسلة، حيث سيعود ديزل لعام 1992 باسم راي جاريسون، وهو جندي مشاة سابق قُتل في المعركة وأعيد إلى الحياة من قبل منظمة ليتم تحويله إلى جندي خارق غير قابل للتدمير من خلال تقنية النانو، الفيلم الجديد سيكون من إخراج ديف ويلسون.
الجزء الأول من العمل حقق إيرادات وصلت إلى24 مليونا و507 آلاف دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، عن تكلفة ميزانية وصلت إلى 45 مليون دولار أمريكى.
ويشارك النجم العالمي فان ديزل في بطولة فيلم Bloodshot كلاً من، سام هيجان، توبي كيبيل، لامورن موريس، جاي بيرس، سيدارت دانانجاي، تيريل ماير، أليكس أنلوس، كلايد بيرنينج، جيريمي بوادو، تامر برجاق.
وعلى جانب آخر، وفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الانتاج Universal Picture، تخطط لطرح جزأين جدد من سلسلة أفلامها Fast & Furious، بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عام على طرحها في صالات السينما.
ووثقت الصحيفة تقريرها ببعض الأحداث المقرر سردها في الأجزاء الجديدة والتي ستركز على قصة حياة فان ديزل وميشيل رودريجيز وتريز جيبسون ولوداكريس وناتالي إيمانويل وسونج كانج معاً بعد انتهاء مغامراتهم في معظم دول العالم.
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