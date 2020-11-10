شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور بسنت شوقي وخطيبها محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة بسنت شوقى، على التقاط أجمل الصور مع خطيبها الفنان محمد فراج ونشرها عبر حسابها على إنستجرم، حيث دائمًا تنشر لقطات عفوية لهما وصور من المهرجانات التى يحضرونها سويا، كما تتغزل في خطيبها من خلال كلمات حب وغرام وكلمات داعمه له.



بسنت شوقى و فراج فى صورة عفوية



بسنت شوقى و فراج

وقالت الفنانة بسنت شوقى إنها تعرفت على محمد فراج منذ 5 سنوات، وكان أول حوار بينهما فى عيد ميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى "لوكيشن" تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، بينما قال محمد فراج خلال لقائهما فى برنامج "It's Show Time"، الذى تقدمه دينا حويدق المذاع على قناة cbc، إن أكثر صفة يحبها فى بسنت هي إنها رقيقة، وأكتر شيء يكرهه هو أنها "بتنفعل بسرعة جدا وتهدى ببطء شديد جدا".



بسنت شوقى و فراج



بسنت شوقى و فراج

وقالت بسنت شوقى: "أكتر حاجة بحبها فى فراج طيبته وحنيته، وأكتر حاجة مش بحبها هي عصبيته، وأنا كنت مبسوطة جدا بدوره فى فيلم (الممر)، وبقيت فخورة أكتر لما الرئيس السيسى كرمه".

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج فيلم "الصندوق الأسود"، من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.



بسنت شوقى و فراج



بسنت شوقى و فراج



بسنت شوقى و فراج



بسنت شوقى وخطيبها فراج بالزى الهندى

وقالت الفنانة بسنت شوقى إنها تعرفت على محمد فراج منذ 5 سنوات، وكان أول حوار بينهما فى عيد ميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى "لوكيشن" تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، بينما قال محمد فراج خلال لقائهما فى برنامج "It's Show Time"، الذى تقدمه دينا حويدق المذاع على قناة cbc، إن أكثر صفة يحبها فى بسنت هي إنها رقيقة، وأكتر شيء يكرهه هو أنها "بتنفعل بسرعة جدا وتهدى ببطء شديد جدا".

وقالت بسنت شوقى: "أكتر حاجة بحبها فى فراج طيبته وحنيته، وأكتر حاجة مش بحبها هي عصبيته، وأنا كنت مبسوطة جدا بدوره فى فيلم (الممر)، وبقيت فخورة أكتر لما الرئيس السيسى كرمه".

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج فيلم "الصندوق الأسود"، من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.