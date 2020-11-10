شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 فى كواليس البروفات النهائية لمسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروفات مكثفة واستعدادات على قدم وساق يقوم بها المخرج خالد جلال قبل عرض مسرحية "الوصية"، التى كتبها أيمن سلامة فى أول تعاون بينه وبين خالد جلال، والمسرحية مأخوذة عن قصة حقيقية لبطولة من بطولات القوات المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء وذلك في إطار درامي غنائي إستعراضي.

الخليج 365 حضر بروفة من بروفات العمل المسرحى الوطنى، الذى يحمل الكثير من المواقف الإنسانية والبطولية، وكان حاضرا البروفة كل صناع العمل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى والشاعر محمد بهجت كاتب أشعار المسرحية والملحن أحمد كيكار صانع الموسيقى والألحان وأبو بكر الشريف مصمم الإضاءة ومهندس الديكور محمد الغرباوى وأزياء هالة الزغبى والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.

المطربة مي فاروق تقوم بالبطولة الغنائية للمسرحية والتي ستشدو بالكثير من الأغاني داخل العمل المسرحي ومن نجوم العمل الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم والنجمة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل والفنان محمود حافظ والفنان محمد الدسوقى والفنانين الشباب بسنت صيام وحسن عبدالله ومايا ماهر ومريم الجندى وخالد الشامى ورحاب نصر وألحان المهدي ورأفت زين.

مسرحية "الوصية" تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى إطار مبادرة "ادعم جيشك وسيتم افتتاح العمل يوم الخميس 12 نوفمبر ولمدة ثلاث ليالي وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام.. وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي.. وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي .



الزميل جمال عبدالناصر مع الفنان ايهاب فهمي



الفنان احمد فؤاد سليم يجسد شخصية والد الشهيد



الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والشاعر محمد بهجت



الفنان الكبير احمد فؤاد سليم نجم العمل الوطني



الفنان ايهاب فهمي يتابع البروفة



الفنانة مي فاروق تقدم البطولة الغنائية بالعمل



النجمة القديرة سميرة عبد العزيز في بروفات مسرحية الوصية



بروفات مسرحية الوصية



بروفات مسرحية الوصية قبل عرضها



بروفان مسرحية الوصية



جانب من بروفات العمل المسرحي الوطني



خالد الشامي ومايا ماهر في البروفات مع ميدو عادل



خالد جلال يوجه الفنان محمود حافظ وبسنت صيام



خالد جلال يوجه الممثلين في البروفة



خالد جلال يوجه مي فاروق



فريق عمل مسرحية الوصية في المسرح القومي



محمود حافظ وميدو عادل في البروفة