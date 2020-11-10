شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ما وراء الطبيعة .. وقائع مخيفة تعرض لها فريق العمل فى بيت الخضراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نتفلكس، فى بيانٍ صادرٍ لها، معلومات شيقة من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة ، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذى طرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر 2020.

بعض هذه المعلومات تبدو غريبة للغاية، كاستيقاظ مدير التصوير أحمد بشارى على "وجود شبحين غاضبين معه في الغرفة وذلك بسبب الإزعاج الذي سببه لهما التصوير"، وذلك بعدما اضطر للمبيت ذات ليلة في "قصر أبو رحاب"، حيث تم تصوير المشاهد الداخلية لـ "بيت الخضراوي"، وفقا لـموقع" CNN".

وبحسب نتفلكس، واجه بشارى حدثاً غريباً آخر، وهو "استيقاظه من النوم ليجد نفس الفأر المرسوم فى مذكرات رفعت إسماعيل مستلقياً بجانبه، والأغرب أنه كان مرئياً لأحمد فقط وليس لأى أحد آخر".





كما سلطت نتفلكس فى معلوماتها الشيقة الضوء عن مسلسل ما وراء الطبيعة ، والتحضيرات الخاصة، التي قام بها بطل العمل أحمد أمين، لأداء دور "د. رفعت إسماعيل".





وحظي أمين بإشاداتٍ خاصّة على إتقانه للدور، من فنانين، ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدنا لكم بعضاً منها على موقع "تويتر"، فيما أعرب المخرج عمرو سلامة، عن سعادته لتصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" قائمة الـ"top 10" في 3 دول أجنبية، ونشر عمرو سلامة عبر حسابه على تويتر صورة القائمة، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "فرنسا وألمانيا وبلجيكا ينتفضون".

ويعرض مسلسل ما وراء الطبيعة مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع، وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.