شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين فى الجاكوزى: "كورونا واحنا بنغليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم آسر ياسين جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وهو يستمتع بأشعة الشمس داخل "الجاكوزى"، وكتب قائلا: "الكورونا واحنا بنغليها".



آسر ياسين

وكشف النجم آسر ياسين، كواليس إصابته بفيروس كورونا فى مهرجان الجونة السينمائى، وقال إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهة لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.

وأضاف ياسين، فى مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه يتعامل كأنه مصاب بفيروس كورونا رغم أنه لم يجرى المسحة الطبية حتى الآن، متابعا: "عملت اختبار البصل وبأكل فصين ثوم كل يوم لكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت عليا أعراض كارتفاع فى درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".

وتابع آسر ياسين، قائلا: "حابس نفسى فى البيت وعازل نفسى بعيدا عن زوجتى وأبنائى، ومررت بثلاثة أيام صعبة لكن الآن أشعر بتحسن كثيرا، وعندما أتعافى تماما سأجرى المسحة الطبية، وألتزم تماما بالإجراءات الاحترازية".

وفيما يتعلق بطرح جزء ثانى من مسلسل "بـ 100 وش"، فجر آسر ياسين مفاجأة قائلا: "آخر كلام حتى الآن أنه سيكون الجزء الثانى هو فيلم وليس مسلسل ولكن لم تحدد أى تفاصيل بعد".