شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أزواج الشحرورة صباح فى يوم ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 10 نوفمبر ذكرى ميلاد الشحرورة اللبنانية صباح التي تعد واحدة من رائدات التمثيل والغناء والاستعراض، وأهم أيقونات الموضة فى تاريخ الفن العربى، وعاصرت العديد من الأجيال الفنية، حيث ولدت في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية واسمها جانيت جرجس فيغالى، واحترفت الفن منذ أربعينيات القرن الماضى، وانطلقت شهرتها منذ قدمتها المنتجة أسيا داغر فى فيلم "القلب له واحد" وأنتجت لها عددا من الأفلام.

اشتهرت الشحرورة بحبها للجمال وللأزياء طوال مسيرتها الفنية، حتى انها صرحت قبل وفاتها: "أتمنى أنني إذا خسرت ثروتي ألا أخسر جمالي وأناقتي".

وفى يوم ميلادها نستعرض عدد زيجاتها:

1 - نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، وقضت معه خمس سنوات.خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

2 - أنور منسى عازف كمان مصري ووالد ابنتها هويدا، وقضت معه أربع سنوات.

3 - أحمد فراج مذيع مصري، وقضت معه ثلاث سنوات.

4 - الفنان رشدي أباظة، وقضت معه خمسة أشهر.

5 - الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد.

6 - النائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين.

7 - الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات.

8 - الفنان فادي لبنان، وقضت معه 17 سنة.

وتوفيت صباح في 26 نوفمبر عام 2014 لمعاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد مشوار فني حافل وتاريخ طويل من محبة جمهورها.

صباح وزوجها فادى

صباح مع رشدى اباظة

صباح ويوسف شعبان