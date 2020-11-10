شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا من داخل مقر المهن الموسيقية: بتأسف لأستاذنا هانى شاكر وأعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد حمو بيكا مطرب المهرجانات داخل مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد، اليوم الثلاثاء، حيث ظهر بيكا فى لايف على صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا "أنا من سنة جيت نقابة عملت فيديو، وحالياً بعمل فيديو من نقابة الموسيقيين بعتذار للأستاذ هاني شاكر وبتأسف وأنا اسف أنت استاذنا الكبير واتعلمنا على أغنيناك، وبتأسف لجميع أعضاء المجلس بكامل ماقصدتش أي حاجة، وتأنى مرة بتأسف ليك ومش قصدي .. آسف كبير لأعضاء المجلس .. بحبك كلكم.

وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قد عاقبت مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.