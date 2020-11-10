شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر بين الورود لتروج لمجموعة العناية بالبشرة الخاصة بها.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر كيف تلفت الأنظار نحوها، وهو ما يضمن دائما ازدياد و مضاعفه لشعبيتها حول العالم، وروجت كيلى جينر لمجموعتها الخاصة بالعناية بالبشرة الجديدة و ذلك فى خطوة جديدة من أجل توسيع أمبراطوريتها المذهلة، حيث ظهرت جينر البالغة من العمر (23 عام) باحدى الصور وهى تستحم فى حوض رخامى ملىء بالورد ذات اللون الوردى عندما قدمت مجموعتها الجديدة من منتجات الاستحمام.



كيلى جينر

وظهرت النجمة العالمية كيلى جينر فى الصورة و هى ترتدى "بادى سوت " بإحدى درجات اللون الوردى ، و حمل التصميم توقيع دار أزياء " Fleur Du Mal " بينما وصل سعره الى 411 جنية إسترلينى .



من مجموعة كيلي جينر

ولم تكتف كيلى جينر بذلك بل نشرت سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" و التى تضم أكثر من 200 مليون شخص ظهرت فيها وهى تستعرض منتجات العناية بالبشرة الجديدة .



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من مجموعة كيلي جينر للعناية بالبشرة