بالفيديو.. حمو بيكا يوجه رسالة جديدة لهاني شاكر ويعتذر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا اعتذاره لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

وظهر بيكا في مقطع فيديو من داخل مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وقال: "أنا من سنة جيت نقابة عملت فيديو، وحالياً بعمل فيديو من نقابة الموسيقيين بعتذر للأستاذ هاني شاكر وبتأسف وأنا أسف أنت أستاذنا الكبير واتعلمنا على أغانيك، وبتأسف لجميع أعضاء المجلس بكامل ماقصدتش أي حاجة، وتانى مرة بتأسف ليك ومش قصدي .. آسف كبير لأعضاء المجلس .. بحبك كلكم.

وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قد عاقبت مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وأصدرت النقابة بيانًا استنكرت فيه دعوة الموسيقار هاني مهنا لدعوته حمو بيكا للغناء في زفاف ابنته وهذا ما نفاه مهنا مؤكدّا إنه لم يوجه له الدعوة.