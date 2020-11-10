بعد حمادة هلال.. محمد رمضان يؤجل تقديم "الشرع حلل أربعة"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استقر الفنان محمد رمضان على تأجيل فكرة تقديمه أغنية "الشرع حلل أربعة"، عقب الجدل الذي أثير حولها، واعتراض رجال الدين على الأغنية التي تحمل نفس اسم العمل الذي أعلن الفنان حمادة هلال أيضا عن تقديمها، وبحسب مصادر مقربة من الفنان محمد رمضان قالت لـ"الخليج 365" إن اعتراض رجال الدين وراء تأجيل الفنان محمد رمضان فكرة تقديم الأغنية، وبالفعل بدأ العمل على مجموعة أخرى من الأغاني، ومنها "مومبيه"، وأخرى لإعلان إحدى شركات الاتصالات.

كان أسامة الجوكر "مدير أعمال فرقة الباور العالي" قد قال في تصريح سابق: "الأغنية بالبداية كانت تحمل اسم (ودي)، وكان فريق الباور العالي يستعد لطرحها عبر موقع يوتيوب، وبعد أن استمع لها الفنان محمد رمضان، طلب غناءها، وقام بتعديل الاسم".

وكان الفنان حمادة هلال قد سبق أن أعلن تراجعه عن تقديم أغنية له تحمل نفس الاسم "الشرع حلل أربعة"، بعد إعلان مجموعة من رجال الدين اعتراضهم على العمل.