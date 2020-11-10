محمود حميدة:"صلاح عبد الله أصغر مني وبيقولوا ياعم صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: تصوير-حازم جودة: حرص النجم محمود حميدة على حضور ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله بالدورة الـ36 من الأسكندرية السينمائي اليوم الثلاثاء. وقال حميدة خلال الندوة:" بيقولوا لصلاح عبد الله "عم صلاح وهو أصغر مني"، وصلاح مش سنيد وهو نجم كبير ". وأضاف:" مسألة تكوين الشخصية واللي صلاح اتكلم عنها أساسها كله مسرح وبعد تكوين الشخصية الفنية نرى نجاح الممثل في السينما". ورد النجم الكبير صلاح عبد الله:" أنا نزلت بوست من يومين صورة أنا ومحمود وكتبت أنا واللي بحبه، وجالي كم التعليقات وفرحة الناس اننا أصحاب، ولما بشوفه بحب أقعد معاه". وحضر فاعليات الدورة الحالية عدد من الفنانين منهم، الفنان محمود حميدة، الفنان عزت العلايلي، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز.

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