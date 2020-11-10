أول رد من شيرين عبد الوهاب على تجدد خلافاتها مع حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تجدد الخلافات مع زوجها المطرب حسام حبيب. وقالت شيرين عبر حسابها الخاص على "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله إحنا بخير". وكانت خرجت شائعات عن أزمة جديدة يعيشها الثنائي شيرين وحسام بسبب أمور مالية. يذكر أن شيرين نفت مؤخرا خلافاتها مع حسام حبيب بعد خروج شائعات عن تطور الأزمات بينهما ووصولها للطلاق.

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