محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: عبرت ابنة الفنانة عبلة كامل عن غضبها بسبب الشائعات التي خرجت مؤخرًا عن إصابة الفنانة الكبيرة بمرض السرطان وتدهور حالتها الصحية. وكتبت زينب كمال عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك":" "ماما الحمد لله بخير، والكلام اللي منشور ده شائعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا". وخرج بالأمس الفنان أحمد كمال لنفي الشائعة عبر حسابه على الفيسبوك وأكد أن طليقته الفنانة عبلة كامل بخير ولا صحة لهذه الأخبار.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ابنة عبلة كامل على شائعات تدهور حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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