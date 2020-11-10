تراند اليوم : أرملة "شون كونري" تواجه عقوبة السجن في إسبانيا

تواجه ميشلين روكبرون، أرملة الممثل الراحل شون، مزاعم بتزوير ضريبي في إسبانيا يمكن أن يؤدي بها إلى الانهيار.

ونفت روكبرون (91 عامًا)، التي تزوجت من أسطورة أفلام "جيمس بوند" عام 1975، تورطها في عملية احتيال لبيع منزلهما في ماربيا، وهي مدينة تقع في منطقة المنتجع في كوستا ديل سول جنوب إسبانيا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وتصر السلطات الإسبانية على أن القضية التي طال أمدها "لم تختف" بعد وفاة كونري في 31 أكتوبر في جزر الباهاما عن عمر يناهز 90 عامًا. وقالت إنها تخطط لإبلاغ أرملته عن لائحة اتهام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "تم إرسال طلبات رسمية مرتين إلى جزر البهاما لإخطار ميشلين بشأن لائحة الاتهام من قبل الادعاء والمحاكمة التي أمرت بها المحكمة، لكن المسؤولين الإسبان لم يتلقوا ردًا بعد".

وتم إخبار شون كونري في عام 2014 بأنه لن يواجه محاكمة لبيع منزل الزوجين في عام 1999، والذي تم هدم المنزل لإفساح المجال لـ 70 شقة على الرغم من القواعد التي تنص على أنه يمكن بناء خمس فقط.

وبحسب التقرير، سُجن محامو كونري وعمدة ماربيا وستة من أعضاء المجلس في عملية الاحتيال.

وفي حالة إدانتها ، يمكن أن تواجه روكبرون السجن وغرامة تبلغ حوالي 28 مليون دولار، لكنها وصفت المزاعم بأنها "هراء".

وقالت لصحيفة "ديلي ميل" إن زوجها الحائز على جائزة الأوسكار "ذهب بسلام" بعد صراع طويل مع الخرف.

وأضافت: "لم يكن قادرًا على التعبير عن نفسه... على الأقل مات أثناء نومه وكان الوضع هادئًا للغاية".