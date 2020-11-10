من داخل نقابة الموسيقيين.. حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر وأعضاء المجلس بالكامل

رنا صلاح الدين - حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا على تقديم إعتذار للفنان هاني شاكر على ما بدر منه في السابق، وهو الأمر الذي جعل بيكا يتوجه اليوم الثلاثاء إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، ليقدم إعتذاره من هناك.

وبمجرد أن وصل بيكا إلى مقر نقابة المهن الموسقية قام بعمل لايف، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وظهر معه في اللايف مطرب المهرجانات نور التوت، وقدم بيكا إعتذار للفنان هاني شاكر وجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة، مشيرا إلى أنه أخطا فيما قاله وبدر منه من قبل.

حمو بيكا من داخل مقر نقابة المهن الموسيقية

وكانت قضت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية مؤخرا بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد إتهامه بسب وقذف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وكان أخر ظهور للمطرب حمو بيكا في حفل زفاف الفنانة هنادي هاني مهنى والفنان أحمد خالد صالح، حيث ظهر برفقة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، واحتلوا تريند مواقع السوشيال ميديا، بسبب إصدار نقابة الموسيقيين بيانا تلوم فيه الموسيقار هاني مهنى والد العروسة بسبب توجيه الدعوة لبيكا، ما جعل هاني مهنى يصرح بأنه لم يوجه الدعوة لهم وأنهم تمت دعوتهم من خلال منظم حفل الزفاف، إلا أن ابنته قامت بنشر فيديو اعتذرت فيه لهم، وأكدت خلاله أنها من قامت بتوجيه الدعوة لهم، وأن والدها هاني مهنى لم يكن لديه علم بذلك الأمر، إضافة إلى أن مهنى نفسه أعتذر لهم أمس الاثنين، وذلك من خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "التاسعة"، الذي يذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا يستعد حاليا لطرح أحدث أغنياته "انتي معلمة"، الذي يقدمها برفقة زميله المطرب عمر كمال، حيث أنهم ظهروا معا منذ أيام قليلة وقاموا بغناء الأغنية في وجود الراقصة البرازيلية لورديانة، التي كانت ترقص على نغماتها.