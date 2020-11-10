أول تعليق لابنة عبلة كامل على أنباء إصابة والدتها بالسرطان

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا حول إصابة الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان وأنها في مراحله الأخيرة.

وفي أول تعليق لزينب كمال، ابنة عبلة كامل، نفت صحة هذه الأنباء تماما، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة".

عبلة كامل

وكان الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل ووالد بناتها، قد خرج عن صمته لينفي صحة كل ما تردد من أنباء عن إصابة طليقته بالسرطان.

كمال كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصة علي حساب فنانة كبيرة".

عبلة كامل