شاهد.. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إياد نصار: تعيش وأكلك ودانك

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية إنجي المقدم بعيد ميلاد صديقها الفنان إياد نصار، الذي وافق أمس الاثنبن 9 نوفمبر.

إنجي نشرت صورة جمعتها بإياد نصار، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت تهنئة خاصة له، بقولها: "عيد ميلاد سعيد إيدو ديدو صديقي".

الفنانة المصرية أضافت: " كل سنة و انت طيب يا صديقى .. تعيش و آكلك ودانك"، في إشارة منها لكثرة كلامها معه.

يذكر ان إنجي المقدم وإياد نصا قد تشاركا في عدد من الأعمال الفنية، منها: "حواديت الشانزليزيه"، وفيلم "رأس السنة"، وغيرها.