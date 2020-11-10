شاهد.. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إياد نصار: تعيش وأكلك ودانك

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية إنجي المقدم بعيد ميلاد صديقها الفنان إياد نصار، الذي وافق أمس الاثنبن 9 نوفمبر.
إنجي نشرت صورة جمعتها بإياد نصار، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت تهنئة خاصة له، بقولها: "عيد ميلاد سعيد إيدو ديدو صديقي".
الفنانة المصرية أضافت: " كل سنة و انت طيب يا صديقى .. تعيش و آكلك ودانك"، في إشارة منها لكثرة كلامها معه.
يذكر ان إنجي المقدم وإياد نصا قد تشاركا في عدد من الأعمال الفنية، منها: "حواديت الشانزليزيه"، وفيلم "رأس السنة"، وغيرها.
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