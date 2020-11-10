شاهد.. ليلى علوي للنساء: سكوتك مش عادي

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية ليلى علوي إنضمامها لمبادرة "ميدفيست مصر"، والتي تسلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة.

ليلى نشرت صورة لها وهي ترتدي كمامة كتب عليها "مش عادي"، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وحثت النساء الاتي يتعرضن للعنف بعدم الصمت عن حقوقهن.

الفنانة المصرية كتبت: "ما تسكتيش أبدا على حقِك، توقف العنف ضد المرأة بيبدأ من عندِك، بيبدأ بصوتٍك وبشجاعة صغيرة منٍك.. لأن سكوتٍك #مش_عادي".

وأضافت: "مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء علي قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة, UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر و الوكالة الإيطالية للتنمية و التعاون".