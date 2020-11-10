شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سامو زين الـ41.. إعرف مهنته الحقيقية ولماذا يحمل الجنسية الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثلاثاء، الفنان سامو زين بعيد ميلاده الـ 41 وسط أصدقائه بالقاهرة بعد غيابه عن مصر لمدة أكثر من 8 أشهر، حيث ولد سامو فى الكويت من عائلة سورية، كانت تتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية.

بعد التخرج، سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت. وهناك تزوج من امراة إنجليزية وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته فى بريطانيا ولديه ابنة منها اسمها نغم. وبعد انتهاء من دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهره لبداية مشواره الفني، سامو زين سورى - بريطانى، حيث يحمل الجنسية البريطانية من زوجته الإنجليزية.

عمل سامو مهندسا للصوت فى لندن لعدة سنوات لكنه عاد إلى الكويت وبدأ عمله الخاص فى المعدات السمعية وحصل على عرضه الأول فى الغناء فى أحد المطاعم الشهيرة فى لندن، وطرح ألبومه الأول "ميلى يا حلوة"، وبدأ الإعداد لألبومه الثانى مع أفكار جديدة لمدة عام كامل تحت اسم "أنا ليك" مع "روتانا ".

كان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمنى"، "الإسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".