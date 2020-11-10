شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يعرض الفيلم المصرى "وطن بالاختيار" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط فى الدورة الـ 36، الفيلم المصرى "وطن بالاختيار" فى الخامسة مساء بسينما رينسانس، وهو من الأفلام خارج المسابقة، ويعقبه ندوة بحضور مخرجة العمل حنان راضى.

يدور الفيلم حول حول 6 أحفاد شباب من الجيلين الثالث والرابع، يقيمون فى الإسكندرية، ويرفضون ترك تلك المدينة العريقة، التي كانت مركزا ثقافيا وتجاريا في القرنين الـ 18، والـ19، وهاجر إليها العديد من الجنسيات الأجنبية.

ويناقش الفيلم الأحلام والتحديات والمستقبل فى عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن، وتعد المخرجة حنان راضي، أحد صناع الأفلام التسجيلية المتميزين، وهى حاصلة على أكثر من ورشة عمل متخصصة فى إخراج وإنتاج الأفلام التسجيلية والبرامج التليفزيونية.