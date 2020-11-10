شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلاليلى: صلاح عبد الله لديه إخلاص "رهيب" لعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير عزت العلايلي: "صلاح عبد الله فنان لديه إخلاص رهيب لعمله وانا لمست ده في عمل اشتغلناه مع بعض، وكان في مشاهد ارتكاز المفروض انه يعملها بنفسه، ولو المشاهد متعملتش كويس مش هايكون لها معنى". وأضاف خلال ندوة تكريم الفنان صلاح عبد الله في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط: "قررت أذاكر دور صلاح عبد الله، وبعد ما قريته حطيت ايدي علي قلبي لاني عارف ان صلاح كوميديان ودمه خفيف، والدور ده في عمق كبير جدا". وتابع:" روحت لوكيشن التصوير وحطيت ايدي على قلبي لان لازم يتعمل مظبوط، وفعلا كان قادر وواعي جدا لكل لفظ بأدائه الجميل وقدر يوصلني المعني بشكله الحقيقي، وفعلا لو معملهوش مظبوط كان العمل هيقع".

وقال أحمد وفيق أثناء حضوره الندوة إن صلاح عبد الله قيمة كبيرة جدا و"أنا شخصيا كنت من متابعيه وسرت خطوات وراءه إلى أن تقابلنا فى مسرح جلال الشرقاوي وأن صلاح عبد الله موهوب فى اكتشاف الممثلين فصلاح عبد الله تجربة قائمة بذاتها تتقلد".

وقالت الفنانة سلوى محمد على، كان لى الشرف أن أعمل مع الفنان صلاح عبد الله فى بداية مشوارى الفنى حيث عينت فى مسرح الطليعة عقب تخرجى مباشرة، وكنت أشارك فى مسرحية رحلة حنظلة للمخرج ناصر عبد المنعم وقال لنا إن هناك أحد النجوم سيشاركوننا فى المسرحية من القطاع الخاص وهو صلاح عبد الله وبدأنا بالفعل بروفات العمل وهو من أوائل الناس الذين عرفت على يديهم الفرق بين الجدية والتجهم ووجدته يقدم أشياء صعبة والكوميديا بالذات تحتاج لتكنيك صعب وتظبيط لطول الافيه وتون الصوت، وكل هذا رأيته فى صلاح عبد الله وبدأت تقليده إلى أن ضحك الناس فى إحدى المرات على إفيه قلته فذهبت له وأنا سعيدة وقلت له " الناس ضحكت على الافيه بتاعى " فقال لى " إنتى كويسة بس ركزى ".

وشهدت ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الكبير، حضور كل من، الفنان محمود حميدة، الفنان عزت العلايلي، الفنان أحمد وفيق ، الاعلامية بوسى شلبى ، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.