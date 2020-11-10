شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى وغرفة صناعة السينما يكرمان صلاح عبد الله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، برئاسة الناقد الأمير أباظة، الفنان الكبير صلاح عبد الله، كما قام المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية بإهداء الفنان الكبير تكريما من غرفة صناعة السينما.

وقال الفنان صباح عبد الله:" أنا سعيد بهذا التكريم خاصة أنه تكريم للأدوار الثانية وهذا الأمر كنا مفتقدينه، فأنا لم أكن بطلا أو نجما فى يوم من الأيام ولكنى أعتقد أننى ممثل مهم، وأتذكر الآن موقفا حدث منذ زمن عندما جاء أحد القامات ليحضروا عرض مسرحى " حودة كرامة " وكانت صورتى أنا وأحمد آدم على أفيش المسرحية وبعد العرض اجتمع بنا فى حجرة الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي وقال لى" أنت سنيد عظيم " ظنا منه أن هذه الكلمة نوع من أنواع المجاملة ، وحينها رد جلال الشرقاوي وقال له صلاح عبد الله بطل مشارك فى العرض وعندما ذهبت البيت سألت نفسى لماذا أغضبتنى الكلمة ووجدت أن كلمة سنيد ليست بها إى إهانة" .

وأضاف الفنان صلاح عبد الله:" عندما ذهبت لخطبة زوجتى سألنى والدها رحمة الله عليه ماذا أعمل قلت له ممثل، فسألنى بتمثل فين، بالرغم من أننى حينها كنت قدمت سنبل بعد المليون، فحاولت تذكيره بمشهد عندما هبطت من الطائرة فى شرم الشيخ وأعتقدت أنها السعودية وأخذت أردد لبيك اللهم لبيك وحينها هذا المشهد جعل مصر كلها تضحك، إلا أن والد زوجتى لم يضحك على الموقف ونظر لها نظرة بمعنى "إنتى متأكدة أنك عايزة تتجوزيه".

شهدت ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، حضور عدد من الفنانين منهم، الفنان محمود حميدة، الفنان عزت العلايلي، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.