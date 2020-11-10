شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى : من سابع المستحيلات أتصالح مع واحد نصب علية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى شائعة الصلح بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد الوزيرى وقامت بنشر تغريدة علي منصتها الرسمية علي تويتر

وقالت فيها: "أولا هو مازال مسجونا منذ 4 أشهر على ذمة التحقيقات، ثانيا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده المحاميان المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوى"، وأضافت: "ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل.. رابعا أنا بلبنان".



هيفاء وهبى

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانونى ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.