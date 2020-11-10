شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: شعبان عبد الرحيم أول من أطلق على" عم صلاح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الفنان صلاح عبد الله على كلمة "عم صلاح" والذى اشتهر بها فى الوسط الفني، وذلك خلال ندوة تكريمه بمهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 36 والذى يرأسه الأمير أباظة، حيث قال:" شعبان عبد الرحيم هو أول من أطلق على كلمة "عم صلاح " وذلك عندما كنا نصور فيلم مواطن ومخبر وحرامى، وعندما قالها لى عقب البعض عليها وقالوا له إنه أكبر منى سنا وهنا قال شعبان "أنا معرفش حد هنا غير عم صلاح فهو عمى والكبير بتاعنا".

وأضاف الفنان صلاح عبد الله :" كنت معروف أننى أخرج عن النص ، وكنت أرى أن الخروج عن النص يفيد الشخصية ويفيد العمل ، ففى أول يوم تصوير فى مواطن ومخبر وحرامى ، ذهبت لداود عبد السيد وتحدثت له بصوت منخفض عن إضافة أريد أن أضيفها فرد على بصوت عالى جدا وقال لى " طبعا قوله ده أحسن من اللى أنا كاتبه " وهنا تبدأ العلاقة بين الممثل والمخرج.

وشهدت ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الكبير، حضور كل من، الفنان محمود حميدة، الفنان عزت العلايلي، الفنان أحمد وفيق، الاعلامية بوسى شلبى، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.