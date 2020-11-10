شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله : محمد صبحى ولينين الرملى هم أصحاب قرار احترافى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله ، أثناء ندوة تكريمه بمهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36 والذى يرأسه الأمير أباظة:" والدتى توفيت يوم تصوير مسرحية "الهمجى " وكانت طيلة حياتها تسألنى: هو أنت مش هتطلع فى التلفزيون"، وعندما نزل لى صورة فى جرنال هرولت على أمى وجعلتها ترى صورتى فى الجرنال وقلت لها " أنا أهوه ياما زيطى وزغرطى ولفى وأحكى للجيران نشروا صورتى فى الجرايد وبيبعونى فى الميدان".

وأضاف الفنان صلاح عبد الله:" منذ صغرى كان التمثيل هو الأساس بالنسبة لى، وكنت أذهب لمشاهدة الأفلام فى السينما وأرى مشاهد تعجبنى فأقوم بمعالجتها وترجمتها لأمثلها للأولاد فى الشارع ومن هنا جاءت فكرة الكتابة وأيضا فى المدارس عندما كانوا يقيمون ندوة فى المدرسة كنت اكتب لهم بعض الشعر أو مايشبه للشعر ، التمثيل هو من جلب الكتابة ومن بعده الاخراج ولا أستطيع أن أنسى دور أستاذى محمد صبحى والراحل لينين الرملى فهم لهم الفضل علي وهم أصحاب قرار احترافى للتمثيل".

وتابع الفنان صلاح عبد الله قائلا:" لابد أن نعى جيدا أنه لا يوجد شخص يعمل فى هذا المجال إلا ووراءه حكاية طويلة قبل وصوله للنجومية ولم يصل أحد من فراغ ولى الشرف أننى مكتشف خالد جلال الذى أخذ منى روح التعامل مع الهواه وكذلك هانى رمزى فكلهم خرجوا من مسرح كلية التجارة" .