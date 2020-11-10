شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: لم أكن يوما بطلا أو نجما وسعيد بتكريم الأدوار الثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 36، تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الكبير، وحضر الندوة كل من الفنان محمود حميدة، الفنان عزت العلايلي، الفنان أحمد وفيق، الإعلامية بوسى شلبى، الفنانة سلوي محمد على، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وقال الفنان صباح عبد الله أنا سعيد بهذا التكريم خاصة أنه تكريم للأدوار الثانية وهذا الأمر كنا مفتقدينه، فأنا لم أكن بطلا أو نجم فى يوم من الأيام ولكنى أعتقد أننى ممثل مهم، وأتذكر الأن موقف حدث منذ زمن عندما جاء أحد القامات ليحضروا عرض مسرحى " حودة كرامة " وكانت صورتى أنا وأحمد أدم على أفيش المسرحية وبعد العرض أجتمع بنا فى حجرة الاستاذ الكبير جلال الشرقاوي وقال لى" أنت سنيد عظيم " ظنا منه أن هذه الكلمة نوع من انواع المجاملة ، وحينها رد جلال الشرقاوي وقال له صلاح عبد الله بطل مشارك فى العرض وعندما ذهبت البيت سألت نفسى لماذا أغضبتنى الكلمة ووجدت أن كلمة سنيد ليست بها إى أهانة .

وأضاف الفنان صلاح عبد الله عندما ذهبت لخطبة زوجتى سألنى والدها رحمة الله عليه ماذا أعمل قلت له ممثل، فسألنى بتمثل فين، بالرغم من أننى حينها كنت قدمت سنبل فى المليون، فحاولت تذكيره بمشهد عندما هبطت من الطائرة فى شرم الشيخ وأعتقدت أنها السعودية وأخذت أردد لبيك اللهم لبيك وحينها هذا المشهد جعل مصر كلها تضحك، إلا أن والد زوجتى لم يضحك على الموقف ونظر لها نظرة بمعنى "أنتى متأكدة أنك عايزة تتجوزيه".