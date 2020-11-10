خالد الصاوي يهاجم الفنانين الرافضين لعمل زوجاتهم وبناتهم في الفن: هو احنا شغالين أرايل؟

رنا صلاح الدين - هاجم الفنان المصري خالد الصاوي الفنانين الذين أعلنوا رفضهم عمل بناتهم وزوجاتهم في الفن.

الصاوي قال، خلال استضافته في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إنه ينزعج بشدة من هذه التصريحات، وطالب نقابة المهن التمثيلية باتخاذ إجراءات فورية ضد من يصرح بذلك.

وأضاف: "اللي يقولك أنا متجوزش ممثلة أو محبش بنتي ممثلة، أنت بتشتم فينا كلنا الستات والرجالة اللي بتشتغل معاهم! أنت المفروض تتحول للتحقيق.. اتفضل اخرج برا النقابة، قاعد بتعمل عندنا ايه".

وتابع: "هناك ازدواجية في المعايير لا يمكن قبولها، يعني كده بتشتغل ده وفي نفس الوقت لا تحترم الست اللي تمتهن نفس المهنة؟.. شايفها مش محترمة؟".

وأكمل: "إحنا كده بنخدّم عليها يعني عشان هي مش محترمة؟ يبقا إحنا شغالين ايه بقا!! أخبار القرون والأرايل إيه! أنت بقى عندك بطحة بتحسس عليها ملكش دعوة بينا".