نيرمين الفقي مطربة في "لؤلؤ"

رنا صلاح الدين - تقوم حاليا الفنانة نيرمين الفقي بتصوير أحداث دورها الجديد في مسلسل "لؤلؤ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويمثل أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

ويتبقى للفنانة نيرمين الفقي أيام قليلة وتنتهي من تصوير أحداث دورها بالكامل في العمل، الذي تجسد فيه شخصية مطربة تدعى "كاميليا"، وتتزوج خلال أحداث العمل من رجل أعمال تجمعهما قصة حب، ويساعد في تحقيق حلمها في الوصول للشهرة والنجومية.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عمر كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وآخرين، والعمل قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن الفنانة نيرمين الفقي قدمت شخصية المطربة من قبل في مسلسل "الليل وأخره"، الذي قام ببطولته الفنان يحيى الفخراني، ولكنها في هذا العمل كانت تجسد شخصية مطربة شعبية تقوم بالغناء في الموالد والأفراح الشعبية، على عكس شخصيتها في "لؤلؤ"، التي تكون مطربة مشهورة ولديها نجومية.