نوال الزغبي تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. كم بلغ سعر فستانها؟

رنا صلاح الدين - تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بإطلالة مميزة ، في أحدث صورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة اللبنانية أطلت في الصورة بفستان أبيض طويل نحت قوامها، له أكمام طويلة، من توقيع مصممة الأزياء الكويتية بزة الزمان، ويصل سعر الفستان إلى 3975 دولار أمريكي.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد طرحت مؤخرا أغنية "القوية"، وهي من کلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سلیمان، وتوزیع جیمی حداد، ومیکس وماسترینج محمد المقهور.

وكانت نوال الزغبي قد تعرضت مؤخرا للعديد من الانتقادات بسبب أنها استخدمت برنامج الفوتوشوب في هذه الصورة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منقسمة إلى جزئين الأولى الأصلية والثانية التي نشرتها الفنانة، وحرصوا على عمل مقارنة بينها.

وبعد نشر نوال هذه الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تلقت العديد من التعليقات متسآلين عن سبب لجؤها لتعديل الصورة على طريقة الفوتوشوب، حيث جاءت التعليقات كالتالي:"ليه الفوتوشوب، كنتي نزلي الصورة الاصلية عالاقل، انا بحبك بس ليش الفوتوشوب".

نوال الزغبي