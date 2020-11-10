فيديو| بعد أزمة حفل زفاف ابنته هنادي.. هاني مهنى يعتذر لمطربي المهرجانات ويعاتب هاني شاكر

رنا صلاح الدين - علق الموسيقار هاني مهنى على أزمة انتقاد هاني شاكرحضور حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال إلى حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح، وهو ما دفع هاني مهنى للتأكيد على عدم دعوته لهم وحضورهم المفاجيء لحفل الزفاف.

هاني مهنا وجه عتابا للفنان هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، حيث قال: "عندي عتاب كبير على الصديق العزيز هاني شاكر فهو وصل الإحساس إن فيه مزايدة على حب النقابة واحترام النقابة ودي حاجة جرحتني جدا، ده أنا كنت أول المشتركين في النقابة عند عودتها عام 1978 ورشحت نفسي لعضويتها، فمحدش يزايد ولا يشكك في حبي واحترامي الكبير للنقابة اللي قادها عظماء الفن".

وأضاف: "أنا فوجئت بحضور التلاتة شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا مع كل تحفظي عليهم.. لكن ليه تعمل كده يا هاني وأنا كنت داعيك في الفرح.. بس هو كان عنده حفلة في الأوبرا لكن تيجي تقول النقابة تستنكر ميصحش وكان لازم ترجع لي".

وتابع: "أنا إنسانيًا أرحب بحمو بيكا كمدعو في حفل الزفاف.. أهلا وسهلا ويبارك وأشكره وكل حاجة بعيد عن الغناء"، لافتا إلى أنه يتحفظ على حمو بيكا بسبب سبه للنقابة في مقرها واتهامه لهم بالرشوة، بالإضافة لحصوله على حكم من القضاء بالسجن والغرامة.

وأكد أنه بالفعل لم يدعُوهم ولكن ابنته تواصلت معه بعد يوم زفافها وأخبرته أنها هي التي دعتهم وأن أصدقاءها هم من طلبوا منها حضورهم، واعتذر لهم، بقوله: "جايز أكون قسيت عليهم في تصريحاتي الأولى وأنا بعتذر لو كنت قسيت عليهم وإنما شاكوش وعمر كمال بالعكس أعجب بأغانيهم لأن مفيش أي لفظ خادش للحياء ولا التقاليد والقيم المصرية لكن كل تصرفي مع حمو بيكا ومرجعش ومعتذرش".